اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تبقي على الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على الصين

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:07 م
أمريكا تبقي على الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على الصين بايدن وشين جين بينج
أ ش أ

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر مكتب الممثلة الأمريكية للتجارة - في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت، أن الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها.

وأوضح البيان أن ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة .. مؤكدا أن هذا الإجراء ساعد في مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات.

يذكر أنه تم فرض سلسلة أولى من الرسوم الجمركية العقابية في يوليو 2018 ، وتطال هذه الرسوم واردات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار من الواردات السنوية من المجموعة الآسيوية العملاقة.

 


أمريكا

الرسوم الجمركية

العقوبات المفروضة على الصين

الصين



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