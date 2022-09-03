أسعار دخول شواطئ الإسكندرية (إنفوجراف)

الإسكندرية ــ جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، انخفاضا ملحوظا فى الإقبال على الشواطئ، وذلك مع بداية شهر سبتمر، جاءت نسبة الإشغال على معظم شواطئ الإسكندرية لتتراوح ما بين 70 إلى 80%، بعد أن كانت تسجل 100% خلال شهر أغسطس الماضى ، ذروة موسم الإصطياف بالإسكندرية، ومن المعتاد أن تقل أعداد المصطافين فى كل عام مع بداية شهر سبتمبر ، بسبب إستعدادات الأسر المصرية للعام الدراسى الجديد ، ولكن نظرا لتأجيل الدراسة هذا العام الى الأول من أكتوبر

*شواطئ مجانية

المندرة العام بحى المنتزه ثان

"سيد درويش" الأنفوشى بحى الجمرك

*شواطئ عامة (التذكرة بـ 5 جنيهات)

ميامى العام

السرايا العام

جليم العام

المكس العام

شهر العسل العام

الهانوفيل العام

*شواطئ "الخدمة لمن يطلبها": ( 10 جنيهات)

شاطئ الإسكندر

إدوارد خراط

إيناس حقى

المساحة الشاطئية أمام أبو العباس

الأنفوشى شرق

باب البحر

رأس التين الغربى

الدخيلة الشرقى

الدخيلة الغربى

بليس 1

هدير

الملاح

السلام

الهانوفيل

زهراء الهانوفيل

الكنارى

مارينا أبو يوسف

أبو يوسف 1

أبو يوسف 2

الزهور

فاميلى بيتش الشرقى

فاميلى بيتش الغربى

شط الإسكندرية الغربى

الصفا

أبو تلات

أبو تلات الخدمة

كرير 1

كرير 2

زهراء كرير

*شواطئ مميزة: (15 جنيها)

وانلى

العصافرة شرق

ميرامار شرق

ميرامار الأوسط

فريسكا

سيدى بشر 1

الفنار

أبو هيف الغربى

أبو هيف الشرقى

إسحاق حلمى

السلسلة

بحرى

رأس التين شرقى

بليس 2

البيطاش

الهانوفيل بحى العجمى

الهانوفيل الشرقى

الهانوفيل الغربى

شهرزاد

السلام 2

شاطئ أبو تلات 1

شاطئ أبو تلات 2

شواطئ سياحية: (25 جنيها)

المندرة السياحى

ستانلى

الإسكندرية الشرقى