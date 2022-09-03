أسعار النفط تسجل 93.02 لبرنت و86.87 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، 93.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.87دولار للبرميل.

وأكد وزراء مالية مجموعة السبع، وضع خطط لتحديد "سقف سعر" للنفط الروسي، ووفق وسائل إعلام أمريكية، ستسمح الخطة لمشتري النفط الروسي بسعر محدد بالاستمرار في الحصول على الخدمات الحيوية، مثل التمويل والتأمين للناقلات.

وتصف وكالة "بلومبيرج" ذلك بـ"مناورة" تأمل من خلالها الولايات المتحدة أن تخفف ضغوط سوق الطاقة وتقلص إجمالي الإيرادات الروسية من النفط الخام.

وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص أهمية الاستثمار في مجال الطاقة لضمان استقرار الأسواق، خاصة أن العالم يشهد اليوم الآثار الناجمة من النقص المزمن للاستثمارات. وفق وكالة أنباء "كونا".

وقال الغيص، خلال كلمته أمام جلسة «أمن الطاقة» ضمن اجتماع وزراء الطاقة الذي انعقد الجمعة في «بالي» بإندونيسيا تحت مظلة اجتماعات مجموعة العشرين، إن أبحاث منظمة «أوبك» تقدر بأن القطاع النفطي في جميع مراحله الإنتاجية بحاجة إلى استثمارات تقدر بأكثر من 12 تريليون دولار حتى عام 2045 لضمان إمدادات كافية في المستقبل لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط، لافتا إلى أهمية اتباع نهج شامل يتضمن جميع أنواع مصادر الطاقة والتقنيات لضمان أن يكون تحول الطاقة نحو طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للجميع.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، أفضل طريقة للحد من عائدات موسكو من صادرات الطاقة، وفقا لروسيا اليوم.