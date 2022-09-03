اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أستاذ اقتصاد زراعى: السعة التخزينية لصوامع القمح 5.5 مليون طن وتجازونا 3 ملايين

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:06 م
أستاذ اقتصاد زراعى: السعة التخزينية لصوامع القمح 5.5 مليون طن وتجازونا 3 ملايين الدولة بذلت جهودا كبيرة فى إنشاء الصوامع
الأمير نصرى

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قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى إنشاء الصوامع، حيث كانت الصوامع ترابية أو من الطوب اللبن أو فى الهواء الطلق، وكان القمح معرضا للسوس والآفات والأتربة.

 

وأضاف الدكتور أشرف كمال، خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن نسبة الفاقد فى محاصيل القمح كانت 15%، وهو هدر لا تستطيع الدولة تحمله، مؤكدا أن إنشاء الصوامع الجديدة جعلنا نتحكم فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية بشكل كبير، وتهيئة ظروف مناخية ملائمة لعدم نمو أى فطريات أو أى إصابات حشرية.

 

وأشار إلى أن مشروع إنشاء الصوامع ضخم، حيث تم إقامة 50 صومعة موزعة على 17 محافظة، للحفاظ على المحصول من الفقد، موضحا أن السعة التخزينية المستهدفة للصوامع على مستوى الجمهورية 5.5 مليون طن قمح، وتجازونا 3 ملايين طن.

 

وأوضح أن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة فى مصر 2030 تعمل على رفع نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح بحيث تصل لـ 65 % بحلول 2025 وأن يكون الإنتاج فى حدود 10 ملايين طن وأن تتجاوز نسبة الإكتفاء الذاتى 70 % بحلول عام 2030 وأن يكون الإنتاج وقتها 12.6 مليون طن.


القمح

صوامع القمح

التنميه الزراعيه

محصول القمح



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