أزهر الإسكندرية يطلق مدرسة صيفية للألعاب الرياضية في مختلف الأنشطة

الإسكندرية اسماء على بدر

أطلقت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية مدرسة صيفية تشمل انشطة رياضية، منها كرة القدم، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم وندوات تثقيفية، بالتعاون معرالجهات المختصة.

وقال بيان اليوم، إن الأنشطة الصيفية بالتعاون مع مديرية الصحة فى الندوات التوعوية والصحية للأطفال للحفاظ على سلامة الأجيال وزيادة الوعى الصحى لديهم، كما أن الأنشطة تشمل كرة القدم، وهى تشهد إقبال كبير من الأطفال فى سن صغير تحت إشراف متخصصين رياضيين لتعليم الأطفال الأساسيات .

وتأتى الفعاليات تحت إشراف الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، وأحمد سليم مدير إدارة المنتزة، وإشراف رانيا منسي موجه بالإدارة ومشرف النادي الصيفي .

يذكر أن مساجد الإسكندرية تواصل فى استقبال الأطفال ضمن النشاط الصيفى الذى اطلقته مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

كما يذكر أن الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية قام بجولة تفقدية للانشطة الصيفية والدعوية بعدد من مساجد الإسكندرية واختتم جولته بمتابعة مسجد حاتم بسموحة .

وكرم الطلاب المتميزين من الملتحقين بالنشاط الصيفي بالمسجد وسط حضور جماهيري مكثف معربًا عن مدى سعادته لما رأه من نبوغ وتفوق ملتحقي البرنامج وقد كرم فضيلته عددا من الطلبة المتميزين والمتفوقين بالبرنامج.

والمديرية تتقدم بخالص الشكر لجميع الأئمة القائمين على العمل و الملتزمين بتنفيذ التعليمات.