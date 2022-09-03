أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير جهود توطين صناعة المراكب لدعم الصيادين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
توجيهات رئاسية بشأن جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى
معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 135 كم بقوة 3.72 ريختر جنوب شرق مطروح
الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أدت إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة
غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
التعليم العالى: ندرس وضع نظام موحد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية
تليفزيون اليوم السابع يطلق حملة "كوكبنا" للتوعية بقضايا البيئة.. فيديو
أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1112 جنيها
تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات بالسوق المصري، ليصعد الذهب من 1107 إلى 1112 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولاً في مصر، حيث تشهد أسعار الذهب في الصاغة تحرك ملحوظ هذا الأسبوع، على خلفية تحرك في الطلب على الذهب.
كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات يثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات
على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، علاوة على تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي.
الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينة القاهرة الجديدة
التعليم: تظلمات الثانوية العامة دور ثان متاحة لمن رسب فى الامتحان
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور ثان متاح لمن رسب فى الامتحانات وباق للإعادة للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن التظلم ليس للطلاب الذين نجحوا فى الدور الثاني فقط بل لجميع الطلاب.
"التموين" تحذر من تخزين الأرز فى أماكن غير معتمدة وتجهز 150 نقطة لاستلامه
حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفى حالة ضبط كميات الأرز الشعير في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة مجهولة المصدر وفقا للقرار الوزارة رقم 45 لسنة 2022، ويجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة للهيئة.
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