أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير جهود توطين صناعة المراكب لدعم الصيادين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

توجيهات رئاسية بشأن جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعماً للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد. القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "الجلالة" مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK) .

معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 135 كم بقوة 3.72 ريختر جنوب شرق مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كم جنوب شرق مرسى مطروح . الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أدت إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة أكد الفريق اسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفائتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، حيث حققت القناة ارقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الايراد السنوى الذي بلغ حوالى 7 مليار دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلاً عن النجاح فى استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة. غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . التعليم العالى: ندرس وضع نظام موحد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن يتم دراسة تطوير نظام القبول للجامعات الخاصة والأهلية بحيث يتم وضع نظام تنسيق يشمل كل الجامعات الخاصة والأهلية مجتمعة، بحيث تكون الفرص متساوية بين جميع الطلاب. تليفزيون اليوم السابع يطلق حملة "كوكبنا" للتوعية بقضايا البيئة.. فيديو تحت شعار "كوكبنا" وتزامنا مع انطلاق قمة المناخCOP-27، يطلق تليفزيون اليوم السابع سلسلة من الفيديوهات التعريفية والتغطيات الإخبارية المتميزة لتغطية كافة الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتغير المناخى.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات بالسوق المصري، ليصعد الذهب من 1107 إلى 1112 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولاً في مصر، حيث تشهد أسعار الذهب في الصاغة تحرك ملحوظ هذا الأسبوع، على خلفية تحرك في الطلب على الذهب.

كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات يثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات