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أحمد العشماوى صوت من السماء.. حكاية موهبة فى قراءة القرآن فى سن السابعة

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:00 ص
أحمد العشماوى صوت من السماء.. حكاية موهبة فى قراءة القرآن فى سن السابعة الطالب أحمد العشماوى
دمياط - فريق المحافظات

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موهبة جديدة تظهر فى سماء محافظة دمياط، اكتشفته مسابقة القراءات التى نظمها الأزهر مؤخرا، صاحب الثانية عشر عاما حقق المركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربية تحت رعاية مشيخة الأزهر، وتمكن من إتمام حفظ القرآن الكريم بأحكامه فى سن الثامنة.

 

أحمد طالب بالصف الأول الإعدادى خطيب قريته داخل محافظة دمياط، ليسجل نفسه كاصغر إمام مسجد فى دمياط.

 

"أشعر بالسعادة عندما أتممت حفظ القرآن الكريم، والفوز بمسابقة تابعة للأزهر أمر ليس سهلا".. بهذه العبارة بدأ الطالب أحمد العشماوى حديثه لـ"اليوم السابع"، لافتا إلى أنه قد تمكن من حفظ القرآن الكريم فى الثامنة من عمره. 

 

واستكمل حديثه قائلا: "لم أنضم إلى مدارس الأزهر، ولكننى حققت المركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة"، مضيفا قائلا:" لم تتأثر دراستى بموهبتى فى تلاوة القرآن، ساعدنى الأمر فى تنظيم وقتى كما ينبغى، كما أننى الآن أصبحت خطيب بأحد المساجد التابعة لقريتنا، وأسعى دائما أن أحافظ على هذه الموهبة وتطويرها بالعلم". 

 

وأضاف: "أمى كانت أول من سعى لتنوير موهبتى، كانت دائما تساعدنى على حفظ القرآن وتعلمه، عندما أنجزت حفظ القرآن قامت بتقديم اوراقى فى مسابقات الأزهر لاسجل مشاركتى الأولى بسبب دعم والدتى لي".

 

واوضح قائلا: "يمكننا استخدام السوشيال ميديا بشكل إيجابى، يمكننا أن نتعلم أشياء مفيدة، السوشيال ميديا كان لها دور إيجابى عندما أردت تطوير موهبتى".

 

ووجه صاحب الثانية عشر رسالة إلى أقرانه فقال: "عليكم العمل بجد واجتهاد، احترام الوقت وتنظيمه يساعدنا على إنجاز المهام، فقط حدد هدفك وأسعى دائما لتحقيقه".


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