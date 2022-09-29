505 ملايين جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ب البورصة المصرية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 505.3 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 18.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 76.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16%، وسجل العرب 7.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 18.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 432.7 مليار جنيه إلى 431 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.5 مليار جنيه إلى 131.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 562.2 مليار جنيه إلى 562.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.01%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.