5 علامات تدل على ضعف استجابتك المناعية.. منها إصابتك بنزلات البرد

كتبت ميرفت رشاد

يعد نظام المناعة القوي أمرًا حيويًا للغاية لحماية من نوبة الفيروسات والبكتيريا الضارة ، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروسات والأمراض بشكل متكرر ، فهناك خطر كبير يتمثل في إصابتك بضعف الاستجابة المناعية، تُستخدم كلمة نقص المناعة لوصف تدهور الجهاز المناعي أو الاستجابة المناعية ، تلعب مجموعة كبيرة من عوامل نمط الحياة دورًا مهمًا في إضعاف مناعتك بينما تقترب من العديد من المخاطر الصحية، ولكن إذا كنت تتساءل عن كيفية التعرف على المناعة المتفاوض عليها ، فإليك قائمة بالعلامات والأعراض التي قد تساعدك، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. نزلات البرد والانفلونزا



تعد الأمراض المتكررة مثل الإصابة بالبرد والسعال من أكثر العلامات شيوعًا ، عندما يكون جهازك المناعي ضعيفًا ، لا يكون لديه القدرة على حمايتك من هجوم الفيروسات والبكتيريا الخطيرة ، وبالتالي يجعلك تصاب بالإنفلونزا والبرد بسهولة تامة، وفقًا لخبراء الصحة ، إذا كنت تصاب بالبرد أكثر من ثلاث مرات في السنة وتستغرق عملية التعافي وقتًا طويلاً ، فهذا مؤشر على ضعف جهاز المناعة.

2. مشاكل في المعدة



يكمن جزء كبير من جهاز المناعة في أمعائنا ويمكن أن يؤدي حدوث اضطراب طفيف في بكتيريا الأمعاء إلى جرّك نحو العديد من الأمراض الصحية والأمراض المعدية، تشير مشاكل الجهاز الهضمي إلى أن جهاز المناعة لديك لا يعمل بشكل مناسب، إذا كنت تعاني من الغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال في كثير من الأحيان ، فإن جهازك المناعي يكون ضعيفًا ومن أجل علاجه ، يجب إضافة الأطعمة المعززة للمناعة إلى نظامك الغذائي لتعزيز كل من فلورا الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة.

3. الطاقة منخفضة



هل كنت تشعر بالضعف والتعب لفترة طويلة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن الشعور بالتعب والإرهاق بشكل متكرر يدل على أن نظام المناعة لديك يفتقر إلى القوة، تستنزف الاستجابة المناعية الضعيفة جميع مستويات طاقتك بينما تجعلك تشعر بالغضب والتعب وطوال اليوم، تأكد من فحص حالة الاستجابة المناعية إذا كان هذا هو الحال معك.

4. الكثير من التوتر



العقل المتوتر طوال الوقت ، والتعرق والذعر بشأن الأشياء الصغيرة هو علامة مهمة على وجود استجابة مناعية سيئة، الإجهاد لفترة طويلة من الوقت يمكن أن يقلل بسهولة خلايا الدم البيضاء في جسمك مما يؤثر سلبًا على مناعتك ، مما يجعله هشًا، استشر خبيرًا صحيًا وادمج الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي لتقوية مناعتك.





5. عملية الشفاء بطيئة للغاية



تشير عملية الشفاء البطيئة إلى المشكلات الصحية الأساسية، عندما تصاب بأي نوع من الجرح ، على سبيل المثال ، جرح أو حروق ، من أجل الشفاء ، تترابط خلايا الجلد معًا لا يمكن أن تكون هذه العملية العلاجية ممكنة إلا إذا كانت خلايا المناعة لديك نشطة وصحية، لاحظ عملية الشفاء الخاصة بك وإذا كنت تشعر أنها بطيئة ، فهذا مؤشر على ضعف المناعة.