3 أسباب للشعور بألم الجسم عند الاستيقاظ.. أبرزها الذئبة الحمراء

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بألم شديد في الجسم فور الوقوف علي قدميك عند الاستياقظ من النوم ؟..إذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز أسباب هذا الأمر وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن البعض يعتقد أنه يشعر بألم في الجسم فور الإستيقاظ من النوم بسبب عدم أخذ القسط الكافي من النوم،ولكن هذا الأمر قد يكون علامة على الإصابة بأمراض أخري ومنها:

-الذئبة الحمراء:

يعد من الأمراض الخلل المناعي، ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة المحيطة بالجسم بما في ذلك الأوعية الدموية والأعضاء والمفاصل، والسبب يرجع إلي الأضرار والالتهابات التي تسببها حالة المناعة الذاتية، فيتعرض الشخص للشعور بألم شديد في الجسم، ويشعر أيضا المصاب بهذا المرض بالإنهاك، والتورم، واحمرار حول المفاصل، وحساسية لأشعة الشمس.

-التصلب المتعدد:

يعد حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويتعرض الشخص لتكسر الأنسجة المحيطة بالخلايا العصبية بسبب الالتهاب المستمر، ويتسبب في حدوث ضرر لإعاقة الجهاز العصبي على نقل الأحاسيس بشكل صحيح، ويعرض الشخص المصاب به لبعض الأعراض كالضعف العام، ورؤية ضبابية، والعمي المؤقت، صعوبة في المشي، ومشاكل في الذاكرة.

-التهاب المفاصل:

يرجع السبب في الإصابة بالتهاب المفاصل إلي اتباع نمط حياة غير صحي أو الإصابة بمشكلات صحية مختلفة أبرزها مشاكل الجهاز المناعي، وأيضا التقدم في العمر تعد من أبرز الأسباب، وهذا المرض يعرض المصاب به بالشعور بألم شديد في مفاصل الجسم، وتورم واحمرار حول المفاصلي، وعدم القدرة علي الحركة، وحدوث تصلب شديد بها.