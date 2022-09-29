11 قافلة تنموية شاملة لجامعة قناة السويس ضمن حياة كريمة حتى ديسمبر

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استعداد الجامعة لتوجيه قوافلها الشاملة والتنموية للقرى الأكثر احتياجا بالإسماعيلية ومحافظات القناة، ضمن مشروع القرن حياة كريمة.

وأوضح الدكتور مندور، أن جامعة القناة تستعد لتوجيه 11 قافلة شاملة وتنموية إلى القرى الأكثر احتياجا بالإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء في الفترة من 3 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر 2022، مستهدفة تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي لأهالينا، وتعديل السلوكيات السلبية، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا فى المشاركة بكافة المبادرات الرئاسية والقومية إيمانا بدورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه قضايا وتحديات الوطن.



تقام القوافل تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا وتتوجه الجامعة بـ9 قوافل إلى مركز ومدينة الإسماعيلية (قرية عين غصين- قرية الضبعية- قرية الفردان الجديدة- قرية نفيشة- قرية السلام بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية).

كما تتوجه بقافلتين إلى قرية شندورة بحي الجناين بمحافظة السويس، وقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

تقام القوافل تحت إشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.