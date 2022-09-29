اليوم السابع
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وكيل تعليم دمياط يشهد انطلاق مبادرة "راجعين نتعلم" لمؤسسة حياة كريمة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:28 م
وكيل تعليم دمياط يشهد انطلاق مبادرة "راجعين نتعلم" لمؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم
دمياط - معتز الشربينى

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شهد اليوم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنطلاق مبادرة "راجعين نتعلم" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم الطلاب الأكثر احتياجا لتسديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد البدري منسق عام مؤسسة حياة كريمة بدمياط.
 
وأوضح البدري، أن المبادرة تهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم بإجمالي 1250 طالب علي مستوى المحافظة، انطلاقًا من الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تزامنًا مع العودة للمدارس وبدء العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
 
ومن جانبه، أعرب "عبد الرؤوف" عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المبادرة لرفع العبء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
 
 
 
 
 

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