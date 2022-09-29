اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات توزيع الشنطة المدرسية على طلاب التربية الخاصة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:33 م
وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات توزيع الشنطة المدرسية على طلاب التربية الخاصة جانب من الحدث
الغربية مصطفى عادل

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شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية توزيع الانشطة المدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالغربية للعام الدراسي الجديد، بحضور صبري الدسوقي، وكيل المديرية، الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، و محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية،  ومرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وخلال الفعاليات التي تمت بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، قام وكيل الوزارة و الحضور، بتوزيع الشنطة المدرسية، وجميع الأدوات المدرسية لكل طالب وطالبة من أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، قامت بتوزيع 500 شنطة مدرسية وأدوات مدرسية على جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المديرية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، متمنياً لهم عام دراسي جديد.
 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

العام الدراسي الجديد

الانشطة المدرسية



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