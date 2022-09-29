وكيل تعليم الغربية يستقبل مدير عام وعظ الغربية لمناقشة التعاون لتوعية الطلاب

الغربية عادل ضرة

استقبل، صباح اليوم، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، تناول اللقاء سبل التعاون في مجال التوعية وتوجيه طلاب المراحل التعليمية، ونشر الفكر المعتدل، وتقويم السلوكيات، ومحاربة ظواهر منتشرة بين الشباب، منها العنف ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعم مفاهيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وآداب تعامل الطالب مع مدرسية، وداخل مدرستة، والحفاظ على وسائل التعليم فيها، وتعزيز قيم الأخلاق والفضائل والعلم والمثل، والتأكيد على دور الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والرحمة والإيجابية، وقبول الآخر، وذلك بالذهاب إلى كافة المدارس والمراحل التعليمية من الثانوي العام والفني.



ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتعاون المشترك من أجل تحقيق رسالة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، في بناء شخصية قادرة على تحمل المسئولية، وبناء الوطن بسواعد أبناءه، وتكوين فرد صالح للمجتمع.







