اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:31 م
أكرم القصاص
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وكيل "تعليم الإسكندرية" يفتتح مبنى إدارة المنتزه أول التعليمية الجديد

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:10 م
وكيل "تعليم الإسكندرية" يفتتح مبنى إدارة المنتزه أول التعليمية الجديد افتتاح مبنى إدارة المنتزه أول
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مبنى إدارة المنتزه أول التعليمية، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومصطفى حمادة مدير عام الإدارة وبسيوني محمد وكيل الإدارة، وكامل بدر رئيس مجلس أمناء الإدارة، ولفيف من القيادات التربوية .

 

وتفقد أبو زيد والوفد المُرافق أقسام الإدارة والتجهيزات الخاصة به لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الخاص بالإدارة في الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة أرض المتحدة، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2022 / 2023 مطلع الأسبوع المقبل .

 

وأشاد مدير المديرية بروح التعاون بين العاملين والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد في إنهاء مصالح أولياء الأمور وتخصيص وقت لمقابلتهم والاستماع لمقترحاتهم ودراستها في ضوء تكامل المؤسسات التعليمية مع المجتمع لتقديم أفضل خدمة تعليمية وتربوية لأبنائنا الطلاب .


الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

الادارات التعليمية

العام الدراسى الجديد



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