وفد بوركينا فاسو بمؤتمر الأوقاف: الرئيس السيسى بانى نهضة مصر وفخر أفريقيا

كتب على عبد الرحمن

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة من كل من: أحمد محمود سانوغو الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في غرب بوركينافاسو، وأبو بكر يوغو عضو رئاسة اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو، أشادوا فيها بنجاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معربين عن خالص الشكر وأرقى عبارات التقدير لباني نهضة مصر الجديدة فخر أفريقيا الذي عزز سبل التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما أكدوا نجاح أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة 24 و 25 سبتمبر 2022م بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر"، الذي كانت جلساته العلمية متميزة، وأثراه الجهابذة من العلماء بآرائهم واقترحاتهم وجاءت مخرجاته لتتناسب مع تطلعات الأمة الإسلامية في وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، مباركين لمصر دورها القيادي للأمة، وسهرها على رعاية شئونها، في ظل قيادة حكيمة وشعب وفي.

وعقدت وزارة الأوقاف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان:"الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، يومى السبت والأحد الماضيين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.