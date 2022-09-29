وزير قطاع الأعمال: نسعى لإعادة إحياء شركة النقل والهندسة والتوسع بصناعة الإطارات

كتب عبد الحليم سالم

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، ميكيلي كواروني السفير الإيطالي في القاهرة، يرافقة ممثلى إحدى كبريات الشركات الإيطالية العالمية العاملة في مجال إنتاج إطارات السيارات.

وأكد المهندس محمود عصمت، ان هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها التعاون مع الجانب الإيطالي، وفى مقدمتها صناعة إنتاج الإطارات، إلى جانب مجالات أخرى مثل صناعة الأسمدة والغزل والنسيج والصناعات المعدنية والإنتاج الزراعي.

وأشار المهندس عصمت بحسب بيان الوزارة اليوم إلى حرص الوزارة وسعيها إلى إعادة إحياء شركة النقل والهندسة، والتوسع في مجال صناعة إطارات السيارات لسد احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتقليل الفجوة الاستيرادية و احلال الواردات.

وأوضح الوزير أن هناك دراسات أولية ومؤشرات تم استعراضها ومناقشتها مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له.

ومن جانبه، أثنى السفير الإيطالي على جاهزية وزارة قطاع الأعمال العام بمشروعات في مجالات متعددة، وسرعة الاستجابة للتعاون مع الاستثمار الأجنبي.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثانى للوزير مع السفير الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية.