وزير المالية: إجمالى ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات بلغ 33.5 مليار جنيه

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارتين.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود التي قامت بها الوزارة في توفير المبالغ اللازمة لبرنامج رد الأعباء، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات بلغ 33.5 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الشركات المُصَدّرة المتقدمة لمبادرة "السداد الفوري" 2100 شركة مصدرة، وسيتم الصرف لنحو 160 شركة في الأسبوع الأول من أكتوبر بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن مبادرة "السداد الفوري" تأتى ضمن جهود الحكومة لمساندة المصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى.