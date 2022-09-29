وزير الصناعة: الصادرات لأمريكا سجلت أعلى معدل نمو بين عامى 2020 و2021

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جهود صندوق تنمية الصادرات عن طريق بعض مؤشرات أداء الصادرات المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات، موضحًا حدوث زيادة في إجمالي الصادرات المستفيدة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات من 12.2 مليار دولار عام 2020 إلى 15.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 24.1%.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات النسيجية يحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المستفيدة بنسبة 23%، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 18%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 17%. كما يستفيد قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 15%، يليه الصناعات الكيماوية بنسبة 14%، وقطاع مواد البناء بنسبة 8%.

وقال الوزير: زادت صادرات 2390 شركة مستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات من 12.1 مليار دولار عام 2020 إلى 16.2 مليار دولار عام 2021.

وأشار المهندس أحمد سمير إلى أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى معدل نمو بنسبة 35.3 % بين عامي 2020 و 2021، تلاها الصادرات إلى دول أفريقيا بنسبة نمو 28.1%، ثم الصادرات إلى دول الاتفاقيات في أوروبا (الاتحاد الأوربي – تركيا) بنسبة 27.7%، وإلى الأسواق الجديدة سجلت الصادرات معدل نمو 21.7%.