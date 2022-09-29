وزير السياحة يلتقى سفير بولندا لمناقشة تعزيز التعاون على المشترك

كتب محمد أسعد

التقي، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير Michał Łabenda سفير دولة بولندا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر وبولندا على المستوى السياحي والأثري.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال السياحة والآثار وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وحضر اللقاء، الدكتورة Anna Wodzinska مديرة المركز البولندي لآثار منطقة البحر الأبيض المتوسط في جامعة وارسو، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، كما أكد على علاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين مصر وبولندا وخاصة في مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، أشار السفير إلى أن هناك تزايد في الطلب لدى السائحين البولنديين على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنهم يحرصون على زيارة وجهات سياحية جديدة بالمقصد السياحي المصري للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها وخاصة في ظل اهتمامهم وشغففهم بالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من بولندا إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الآثار.