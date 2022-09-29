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وزير التعليم: الرئيس السيسى وجه بزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:22 م
وزير التعليم: الرئيس السيسى وجه بزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بعض الدول تطلب خريجى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بزيادة هذه المدارس، مشددا على أن هناك مشروع كبير فى حوكمة التعليم الخاص والتراخيص.
 
واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، سيتم منح دبلومة استراتيجية لمدة عام لـ 1000 معلم، لتأهيلهم لإدارة المدارس، موضحا أنه سيتم اعتماد رخصة مزاولة المهنة وحكمتها، ومن لم يحصل عليها سيكون تدريسه مخالف للقانون.
 
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس، ويتم الآن العمل عليها حتى يعود الانضباط للمدارس.
 
 
مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (1)
 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (2)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (3)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (4)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (5)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (6)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (7)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (8)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (9)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (10)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (11)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (12)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (13)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (14)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (15)
 

 

 
مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (16)
 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (17)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (18)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (19)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (20)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (21)
 

 

 


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