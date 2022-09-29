وزير التعليم: الدراسة السبت المقبل.. واحترام المعلم واجب

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدراسة تنطلق السبت المقبل، كما وجه التهنئة للطلاب وأولياء الأمور موضحا أن المدرسة هى بيت الطالب الثانى والوزارة وأولياء الأمور شركاء فى تربية الطلاب والارتقاء بهم، ولافتا إلى أن العام الدراسى سيكون عودة الطلاب للمدرسة، لأنها الدور الطبيعى لإعداد الطالب للمدرسة وبناء الشخصية المصرية لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق استراتيجية بناء الشخصية، والهدف هو حصول الطالب على شهادة والتعلم فى نفس الوقت وفق المهارات الشخصية، ورؤية مصر 2030، تتحدث عن متعلم حقيقى.

وأضاف حجازى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام الوزارة، أن هناك شراكة حقيقة بين الوزارة وأولياء الأمور لأن الأسر يشغلها ارتفاع مستوى أولادها، ونحن نرغب فى ذلك، متابعا: المعلم لا يستطيع أن يمنح إلا إذا شعر بذاته، واحترام المعلمين واجب على الكل لأنه شريان العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا بد من أن يكون هناك طالب قادر على تنمية ذاته، ويبحث لأن وظائف المستقبل اختلفت والوزارة تعد الطالب ليكون متعلم ويستمر التعلم مدى الحياة، وإعداد المعرفة هى الأساس، موضحا أن الدولة وضعت آليات لتطوير التعليم وخطة والوزارة مستمرة بها، موضحا هناك بعض المحاور تحتاج لإعادة ضبط، مشيرا إلى أنه بحلول 2027 سيكون التكوير تم فى جميع الصفوف.