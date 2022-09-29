وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة التعديات بمدينتى الأقصر وسوهاج الجديدتين

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة وضع اليد والإشغالات والتعديات بمدينتي ( الأقصر الجديدة – سوهاج الجديدة )، حيث نص القراران على إزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون مدينة الأقصر الجديدة، وعددها 20 حالة تعد على الأراضي البالغ مساحتها (517 فدانا)، تتكون من أراضٍ زراعية ومستصلحة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئـة داخـل كـردون مدينة سوهاج الجديدة داخل منطقة الغابة والمتمثلـة فـي التعدي على مساحة (١٨٣٥م٢) بإنشـاء محطة للطاقة الشمسية وغرف استراحة وبئر مياه.

كما نص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي الأقصر الجديدة وسوهاج الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.



وفي سياق متصل، تم استمرار شن حملات إزالة التعديات والإشغالات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن ( أكتوبر الجديدة - الشروق – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان ).



ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات اليومية وتنفيذ القرارات الصادرة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، أسفرت عن تنفيذ ٨٤ قرار غلق وتشميع وإزالة تعديات وإشغالات واستحوازات زراعية بالوحدات السكنية المخالفة بالحي العاشر الإسكان القومي، كما أسفرت الحملة عن رفع وإزالة إشغالات المحال المخالفة بالقطع السكنية بالحي العاشر بمنطقة ابني بيتك.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات المباني والإشغالات تحت إشراف المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، وتضمنت الحملة مناطق وأحياء ربوة أكتوبر المنطقة السادسة ابني بيتك سابقاً، وأسفرت عن تنفيذ إزالة لمخالفات بناء ومنها إزالة دور متكرر بالكامل، وإزالة ردود 4 أدوار مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وحذر رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المخالفين من عدم الالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المدينة، وسرعة إزالة المخالفات، مؤكداً أن الجهاز لن يسمح بتحويل المباني السكنية لأنشطة تجارية، وأنه على أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية الالتزام بالأنشطة المخصصة طبقاً لشروط التخصيص، وسرعة استصدار رخص التشغيل وفقاً للقواعد لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات.



وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن لجنة الغلق الإداري قامت بشن حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 30 قرار غلق إدارى للمحال التى تمارس النشاط بالمخالفة لشروط التشغيل بمركز الحى الثانى، ورفع عدادات المياه والتحفظ على الإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.



وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار حملات رفع الإشغالات بمشاركة قوة قسم شرطة مرافق المدينة، لافتاً إلى أنه تم شن حملة مسائية مكبرة استهدفت المرور على المجمعات التجارية بقطاعى المدينة الشرقى والغربى، وتمكنت من التحفظ على الإشغالات المتواجدة داخل المجمعات بالممرات وخارج حدود المحال، كما أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .