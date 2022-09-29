وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنها "تنفي ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص طلب إحدى الجهات الحكومية بقطع خدمة الانترنت"، مؤكدة عدم وجود أي نية للوزارة بقطع الخدمة في بغداد والمحافظات.