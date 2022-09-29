هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة تدريبية عن النويدات المشعة لتقليل آثار تغير المناخ

كتبت رحمة رمضان

اختتمت هيئة الطاقة الذرية فاعليات الدورة التدريبية حول استخدام تقنيات النويدات المشعة في قياس انجراف التربة وتتبع الرواسب لتقليل آثار التغيرات المناخية على الأراضي الزراعية والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحضر فاعليات ختام الدورة الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، و الدكتور باولو بورتو الاستاذ بقسم الزراعة بجامعة البحر المتوسط بمدينة ريجو كلابريا بإيطاليا، والدكتور محمد كساب أستاذ مساعد الأراضي والمياه بمركز البحوث النووية.

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية المصرية في بيان لها اليوم، أنه تم تنظيم الدورة من ضمن فاعليات برنامج التعاون الدولي الفني بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد حضرها 25 متدرباً من مراكز الهيئة المختلفة، خاصة مركز البحوث النووية بأنشاص ومركز تكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر، بالإضافة إلى الباحثين بقسم بحوث الاراضي والمياه وقد عقدت الدورة على مدار خمسة أيام في الفترة من 25-29 سبتمبر الجارى.

وقد تناولت الدورة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية في تقدير انجراف التربة وتقييم استراتيجيات المحافظة عليها للحد من آثار تغير المناخ على التربة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها حيث تتميز تقنيات النويدات المشعة بإعطاء قياسات دقيقة لمعدلات انجراف التربة علي المدي الطويل والمتوسط والقصير الامر الذي يجعلها من اكثر الطرق المستخدمة في معايرة النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بمعدلات الانجراف في ظل التغيرات المناخية.

كما تم عمل زيارة عملية لمركز البحوث النووية بأنشاص، حيث تم زيارة معمل هندسة المياه وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وقد قام بالتدريب العملي الدكتور محمد فتحي والذي قام بشرح الطرق الحقلية لاخذ العينات والطرق المعملية لتجهيزها وقياسها بمطياف جاما كما تم زيارة الموقع التجريبي لمشروعات التعاون الفني حيث قام الدكتور أحمد حجازي الاستاذ المساعد في بحوث الاراضي والمياه وخبير نظم الري والطاقة الشمسية بشرح المشروع التجريبي للزراعة الذكية مناخياً ونظم الطاقة الشمس.