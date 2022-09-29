هل هناك عواقب سلبية للامتناع التام عن تناول السكر؟

فاطمة ياسر

الأطعمة الغنية بالسكر لها مذاق خاص وممتع لدى الكثيرين، ولكن الإسراف في تناولك لها يعد من الأمور الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض وأمراض مرض السكر.

ولذا ماذا يحدث في جسمك عند التوقف أو الامتناع عن تناول السكر؟..أجاب عن هذا السؤال الدكتورة يلينا تيخوميروفا، أخصائية التغذية خلال حدثيها لـصحيفة "إزفيستيا"، موضحة أنه على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن استهلاك تناول الأطعمة الغنية بالسكر تماما.

وأوضحت أخصائية التغذية، أن التخلي التام عن السكر لن يؤثر علي صحة الشخص، ولا يؤدي إلى أي عواقب سلبية على الصحة العامة، لأن السكر يطلق عليه السم الأبيض، الذي يتسبب في إصابة الشخص ببعض الأمراض المختلفة.

ومما لاشك فيه أن الإسراف في تناول السكريات يعد من الأمور التي تزيد من فرص زيادة الوزن، وفي حالة تخلى الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق.