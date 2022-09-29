نقابة العاملين بالقطاع الخاص ترحب بطرح شركتى "وطنية" و"صافى" فى البورصة

كتبت آية دعبس

رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة، بإعلان مجلس الوزراء لموعد طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافى" التابعتان لجهاز الخدمة الوطنية؛ فى البورصة، وإجراءات إعادة هيكلة شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها قبل نهاية هذا العام بالبورصة.

ووصف "خليفة" إعلان الحكومة بـ"خطوة جيدة لإنعاش السوق المصرية"، لافتًا إلى أنَّ الاتجاه إلى الاستثمار المباشر خطوة جيدة لثبات واستقرار السوق، إذ يحتاج السوق إلى محفزات قوية لإنعاشه في ظل سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة.

وشدد "خليفة" على أنَّه "لولا تخصيص البنك المركزي 20 مليار جنيه لدعم البورصة وخفض الحكومة فضريبة الدمغة وضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة لكانت السوق في حالة صعبة".

وأكّد رئيس نقابة القطاع الخاص أنَّ الإعلان الحكومي يزيد ثقة المستثمرين في السوق المصرية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، إلا أن مصر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي استطاع الحفاظ على تماسك الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وتابع "خليفة" أنَّ حصول مصر على ثقة المستثمرين العرب والأجانب أمر سهل، مشيرا إلى أن هذه الطروحات تجذب السيولة النقدية لإنعاش السوق المصرية، وتوفير الآلاف من فرص العمل بالقطاع الخاص لشباب الخريجين الذين يصل عددهم إلى نحو مليون شاب كل عام.