ندوة عن كيفية التعامل مع حالات السموم والإسعافات الأولية بـ"صحة كفر الشيخ"

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة عن كيفية التعامل مع حالات السموم والإسعافات الأولية لحالات السموم، وذلك بعد كثرة حالات لدغات العقارب والثعابين بالمحافظة مؤخرا.

الندوة جاءت تحت رعاية الدكتورة إلهام محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عباس، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة وفاء الكفراوى، مدير إدارة الرعايات المركزة، وذلك بحضور العشرات من الأطباء وأطقم التمريض.

وألقت الدكتورة إسراء بلتاجي، مسؤول قسم السموم بمستشفى كفر الشيخ العام، محاضرة عن كيفية التعامل مع حالات السموم والإسعافات الأولية لحالات السموم، ولاقت المحاضرة قبول كبير من الحضور.