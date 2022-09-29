نائب محافظ بنى سويف يشهد تدشين حملة لتنظيف مجرى نهر النيل.. صور

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ، في إطلاق فعاليات حملة تنظيف وتطهير النيل، والتي تنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهات النيلية، وتستهدف التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها،والحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.

وشهد نائب المحافظ تدشين الحملة،من مقر نقابة المهندسين بمدينة بني سويف، وبحضور المهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل بالمحافظة،المهندس محمد ثروت نقيب مهندسي بني سويف، وليد صالح مقرر لجنة التغيرات المناخية، وبمشاركة شباب وفتيات من مؤسسة" شباب بتحب مصر" وجمعية الهلال الأحمر وبعض الشباب المتطوعين.

وفي كلمته نقل"حبش" تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للقائمين على تنفيذ الحملة،التي تستهدف حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه، موضحاً أهمية الحملة التي تأتي في إطار تعظيم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية نهر النيل ، وبالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مصر الدورة الــ 27 لمؤتمر تغير المناخ (cop27) ، والمزمع عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل 2022

من جانبه أضاف المهندس أشرف صالح رئيس حماية النيل، أن الحملة يقوم بها شباب من مؤسسة شباب بتحب مصر وبالتعاون مع جمعيتى الهلال الأحمر وآيادي الخير ببني سليمان، باستخدام قوارب ومراكب صغيرة وباستخدام معدات خفيفة من لتجميع المخلفات البلاستيكية داخل أجولة خيش ، لنقل تلك المخلفات للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة ، مضيفاً أنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة في "موسوعة جينيس" أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات داخل المحافظات النيلية.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من المشاركة (1)



جانب من المشاركة (2)



جانب من المشاركة (3)



حملة تنظيف النيل (1)



حملة تنظيف النيل (2)



حملة تنظيف النيل (3)



حملة تنظيف النيل ببنى سويف (1)



حملة تنظيف النيل ببنى سويف (2)