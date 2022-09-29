مياه سوهاج تكرم العاملين المتميزين بالتحصيل.. صور

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حفل تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد والعاملين المتميزين فى العمل.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الاحتفالية تأتى تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني وذلك لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم كما تم تكريم العاملين الحاصلين على المستوى الاول فى إعداد دراسات سلامة ومامونية مياه الشرب والصرف الصحى وذلك عن العام 2021/2022 كما تم تكريم المحصلين الجدد الذين بلغت نسبة تحصيلهم 100% خلال خمسة عشرة يوماً من استلام إصدار شهر سبتمبر الجارى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوي ولفتة تقديرية من الشركة وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العاملين المحالين للتقاعد وكذلك تكريماً للعاملين المتميزين تشجيعا لهم ولجميع العاملين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.





