مياه المنوفية: محطة مياه سرس الليان المرشحة تحصل على تجديد اعتماد شهادة TSM

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حصول محطة مياه سرس الليان المرشحة على تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM"بعد اجتياز التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز، مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.