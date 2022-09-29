ملوك الـ+70.. العمر المتوقع لبقاء الإناث على قيد الحياة 74 سنة

كتب مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمى للمسنين أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الخاصة بالفئات العمرية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الإناث يتفوقن على الذكور من حيث توقعات البقاء على قيد الحياة، حيث كان العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة 69.7 سنة للذكور، و74.1 سنة للإناث فى مصر عام 2022.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن عدد السنين بلغ 6.9 مليون مسن بنسبة 6.6% من إجمالي السكان عام 2022، وأن عدد المسنين الذكور بلغ 3.7 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

ويحتفل العالم بيوم المسنين فى الأول من أكتوبر من كل عام والذى حددته الأمم المتحدة فى اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التى يقدمها المسنون فى التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم.

ويتم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار "مرونة المسنين في عالم متغير"، ووفقآ لإحصاءات الأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في العمر من (60-65) عامًا في جميع أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص عام 2050 وسيعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.