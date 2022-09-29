ملكة الدنمارك تجرد أربعة من أحفادها من الألقاب الملكية.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أعلن البيت الملكى الدنماركى تجريد مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، أربعة من أحفادها من ألالقاب الملكية، وذلك للسماح لهم بعيش حياة أكثر طبيعية، حسبما قالت صحيفة "أولتيما أورا" الإسبانية.

وأشار في بيان له إلى أنه "اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، سيتمكن أحفاد الأمير يواكيم من استخدام ألقابهم في كونت وكونتيسة مونبيزات، وبالتالي تنتهي صلاحية ألقابهم السابقة لأمير وأميرة الدنمارك".



الدنمارك

وأوضحت الصحيفة أن الابن الأصغر للملكة، الأمير خواكين، 53 عامًا ، لديه أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 23 سنوات ، ولدوا من زواجين: نيكولاس وفيليكس وإنريكي وأثينا.

وأضاف البيت الملكى الدنماركى في البيان: "ترغب الملكة في إنشاء إطار يمكن من خلاله لهؤلاء الأحفاد الأربعة تشكيل حياتهم دون التقيد بالاعتبارات والالتزامات الخاصة التي ينطوي عليها الارتباط الرسمي بالبيت الملكي".



العائلة الملكية

وجاء في البيان أن "قرار الملكة يتماشى مع تعديلات مماثلة أدخلتها البيوت الملكية الأخرى في السنوات الأخيرة".

ومارجريتا الثانية لديها أربعة أحفاد آخرين ، وهم أبناء فيديريكو والأميرة ماري: كريستيان ، 15 سنة ؛ إيزابيلا ، 14 عامًا ، وتوأم فنسنت وجوزيفينا ، 11 عامًا.

ويحتفظ أحفاد الملكة الأربعة الآخرون ، أبناء ولي العهد الأمير فريدريك ، 54 عامًا ، بألقابهم ، ولن يحصل إلا الأكبر سنًا على امتياز ، وهو قرار اتخذ في عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن كارل جوستاف ملك السويد قرارًا مشابهًا قبل ثلاث سنوات ، عندما أبعد العديد من أحفاده من البيت الملكي وأبقى فقط طفلي ولي العهد الأميرة فيكتوريا: إستيلا وأوسكار.