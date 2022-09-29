معاينة محل تجارى اندلع بداخله حريق لحصر الخسائر فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمحل تجاري اشتعل به حريق بمنطقة الهرم، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل تجاري في الهرم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.