مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة أوروبية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة.

وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 4 رحلات من التشيك، و7 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا وأخرى داخلية .

وكانت أوضحت كشوف الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر وصول 101 رحلة أسبوعية أغلبها أوروبية قادمة من 11 دولة أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى مقدمة رحلات الوصول الأسبوعية للمطار.

وتصل لمرسى علم خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا و32 رحلة من التشيك و18 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا؛ ورحلة من النمسا واخرى من المجر ورحلة من فرنسا و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة.