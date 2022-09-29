مطار الغردقة يستقبل 79 رحلة طيران دولية تقل 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، حسب جداول التشغيل 79 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسيات الأوروبية، وفي مقدمة الأوروبية والألمانية.



وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن معدلات الوصول خلال الأيام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولى تعمل على تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم فى منتجعات وفنادق البحر الأحمر.



من جانب أخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة.



وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 4 رحلات من التشيك، و7 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا وأخرى داخلية.







