اليوم السابع
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مصر تستقبل أكبر بعثة دولية في القطاع الهندسي على هامش "هاتس" الأحد المقبل

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:00 ص
مصر تستقبل أكبر بعثة دولية في القطاع الهندسي على هامش "هاتس" الأحد المقبل مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن انتهاء التجهيزات لإطلاق النسخة الرابعة من معرض "HATS"  والذي يعتبر المعرض الأكبر والأهم في قطاع الصناعات الهندسية، والذي يجرى تنظيمه في مصر خلال الفترة من الأحد 2-4 أكتوبر 2022، بهدف زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، والذي يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم على هامش HATS

وأكدت في تصريحات خاصة، مشاركة قرابة 80 مشترٍ دولي من أكثر من 20 دولة، وذلك لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة المجلس التصديري للنهوض بالصادرات ودعماً لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.

وأضافت أن معرض «هاتس» يعتبر أحد أهم الفاعليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.

وأكد المجلس التصديري أن معرض هاتس يعد الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات المهمة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.


معرض هاتس

HATS

معرض HATS

معرض هاتس مصر

النسخة الرابعة لمعرض هاتس



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