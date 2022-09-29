اليوم السابع
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مصرع 4 وإصابة خامس إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:46 م
مصرع 4 وإصابة خامس إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس ، في حادث انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة، قبل منزل الكوم الأحمر بنطاق مدينة أوسيم ، وتم رفع حطام الحادث بالكامل و نقل المتوفين والمصاب الى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بانقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث و المرور الى المكان ، وتبين من خلال الفحص، تبين انقلاب سيارة تابعة لشركة مقاولات ويستقلها 5 اشخاص توفى منهم 4 وأصيب منهم آخر، بعدما انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلاب سيارة، وحدوث الإصابات والوفيات، ورفع حطام الحادث و نقلو جميعا الى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

 


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