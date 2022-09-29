مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء انهيار جسر فى البرازيل

وكالات الأنباء

لقى ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح فى انهيار جسر فى ولاية أمازوناس شمال غرب البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة أمازوناس حسبما نقلت "فرانس 24"، إنّ الجسر الواقع قرب مدينة كاريرو التي تبعد حوالى 100 كلم عن ماناوس عاصمة الولاية انهار مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة.

وأوضحت أنّ أحد القتيلين يبلغ من العمر 39 عاماً بينما لم يتمّ التعرّف في الحال على هوية القتيل الثاني، في حين تبلغ القتيلة من العمر 66 عاماً.

ورجّح قائد فوج الإطفاء في الولاية أورليلسون مونيز ارتفاع عدد القتلى، مشيراً إلى أنّ عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة.

ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن مونيز قوله إنّ "بعض الناس يتحدّثون عن ثمانية أو 12 أو حتّى 15 قتيلاً".

وأضاف "لقد عثرنا على حافلة صغيرة كان بداخلها العديد من الأشخاص، (لكن) لم نحدّد مكانهم بعد".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد سقطت في نهر كوروسا من جراء الحادث 12 سيارة.