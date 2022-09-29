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مصرع طفل وإصابة 3 آخرين فى انقلاب جرار زراعى ببنى سويف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:08 م
مصرع طفل وإصابة 3 آخرين فى انقلاب جرار زراعى ببنى سويف اسعاف - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم ببني سويف، اليوم الخميس.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بانقلاب جرار زراعي بمقطورة، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عاشور.و  14 عامًا، وإصابة صدام.ع.ا، 13 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و محمود.م.أ، 15 عامًا، اشتباه كسر في القدمين والذراعين، و علام.ع.ع، 15 عامًا، اشتباه كسر في الذراع الأيسر وجروح وسحجات بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي، و تحرر محضر بالواقعة.




 


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