مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل بالمنشأه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الخامسة من عمره مصرعه عندما صدمته سيارة ربع نقل بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج. وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ على السيارة، والعرض على جهة التحقيق بعد تحرير المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بدائرة المركز تم تحرير المحضر اللازم .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل "قيادة المدعو "ديفيد ا ع ح" 22 سنة سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل "محمد ب ر م 5 سنوات" ويقيم بندر المنشاه حال لهوه أمام منزله مما نتج عن وفاته.

وبسؤال والد المتوفي المدعو "بديوي ر م ع" 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.