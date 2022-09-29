اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل إثر سقوطه من القطار فى الشرقية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:20 م
مصرع طفل إثر سقوطه من القطار فى الشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل فى الرابعة عشر من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من القطار بالقرب من محطة قطار الصوة دائرة مركز شرطة أبو حماد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى  القرين المركزى.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، يفيد بورد إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول جثمان طفل عمره 14 عاما مصابا بإصابات متنوعة، وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من القطار بمحطة الصوة دائرة أبو حماد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


الشرقية

محطة قطار الصوة

مصرع طفل

مستشفى القرين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة