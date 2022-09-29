مصرع طفل إثر سقوطه من القطار فى الشرقية

لقى طفل فى الرابعة عشر من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من القطار بالقرب من محطة قطار الصوة دائرة مركز شرطة أبو حماد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القرين المركزى.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، يفيد بورد إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول جثمان طفل عمره 14 عاما مصابا بإصابات متنوعة، وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من القطار بمحطة الصوة دائرة أبو حماد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
جثة
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لقى طفل فى الرابعة عشر من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من القطار بالقرب من محطة قطار الصوة دائرة مركز شرطة أبو حماد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القرين المركزى.
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