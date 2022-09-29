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مصرع طفلة سقطت في غسالة ملابس بالعياط

الخميس، 29 سبتمبر 2022 09:33 م
مصرع طفلة سقطت في غسالة ملابس بالعياط إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت طفلة مصرعها نتيجة سقوطها في غسالة ملابس بمسكن أسرتها في العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة داخل مسكن أسرتها في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وذكرت والدتها أن ابنتها سقطت في الغسالة أثناء غسل الملابس، مما أسفر عن مصرعها.
 
وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع طفلة

مركز العياط

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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