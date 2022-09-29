مصرع شخصين إثر انهيار سقف منزلهما فى كوبا بسبب إعصار إيان.. فيديو

فاطمة شوقى

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في كوبا بسبب إعصار إيان، الذي عبر الجزيرة من الجنوب إلى الشمال، والذى تسبب في أضرار جسيمة، منها انقطاع التيار الكهربائى بشكل كامل.



اعصار ايان فى كوبا

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الشخصين توفيا اثر انهيار سقف منزلهما اثناء الاعصار، كما تسبب الاعصار في انهيار العديد من المباني ، وزار الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل مواقع مختلفة متأثرة بإعصار إيان لتقييم الاضرار الناجمة عنه.

وتجاوزت كوبا 12 ساعة في انقطاع تام للكهرباء لسبب أعطال وصلات نظام الكهرباء الوطنى بعد مرور الإعصار القوى، كما تسبب الاعصار في انهيار 5 مبانى كاملة و68 انهيار جزئى للمبانى السكنية.



اعصار كوبا

وقالت ربة منزل تشيليتا ديلجادو (52 عاما) وتعيش في مقاطعة جرانما " شعرنا بضربة إعصار إيان وبعد ذلك انقطعت الكهرباء بشكل تام".

في كوبا ، التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة ، تم تسجيل انقطاع متكرر وطويل للتيار الكهربائي منذ مايو بسبب نقص توليد الكهرباء ، ولكن لا يوجد أي منها على المستوى الوطني.

اشتد الإعصار إيان إلى الفئة 2، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في كوينتانا رو ويوكاتان وكامبيتشي، مع استمرار تقدير الاضرار التى تسبب فيها الاعصار.