مشاركة 70 متطوعا فى حملة تنظيف نهر النيل بدسوق .. صور

شهد نهر النيل بدسوق حملة تنظيف تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بتنسيق وحضور النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من أعضاء مؤسسة شباب بتحب مصر، وبالتنسيق شرطة المسطحات المائية، وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ، وبمشاركة 70 متطوعا من الهلال الاحمر، و5 لانشات.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال حملة نظافة نهر النيل والتي تنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر تعظيماً للجهود التي تبذلها الدولة لحماية نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه الحملة تعد أكبر حملة نظافة بطول نهر النيل، وأنه سيتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نظراً لأهمية الحفاظ علي مياه الأنهار والبحيرات حفاظاً علي البيئة وعلى صحة المواطنين .

وأضاف محافظ كفر الشيخ: نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين علي مر العصور ويجب علينا جميعا تضافر الجهود من أجل الحفاظ عليه من الملوثات البيئية التي تؤدي إلي تلوث المياه وبالتالي تسبب الأمراض للمواطنين ، وعدم إلقاء أي مخلفات في مجري النيل، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية، لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلى نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع آليات للحد من الملوثات التي تؤثر علي المناخ ولن يحدث هذا بدون تعاون وتحمل الجميع المسؤولية للحفاظ علي هذا الكوكب من الخطر المحقق .

وقالت النائبة هيام الطباخ، إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه، مؤكدة علي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الفعالية الهامة التى تهدف الي رفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه.

جدير بالذكر، أن هذه الحملة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، والموارد المائية والري ومؤسسة شباب بتحب مصر وعدد من المنظمات الدولية المعنية ، وبمشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعالياتها من خلال قيام الأجهزة المحلية بهذه المحافظات بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، والتي تستهدف دخول مصر كرقم قياسي جديد في موسوعة جينيس العالمي.



اعمال نظافة نهر النيل



الادوات المستخدة



الاستعداد للحملة لتنظيف نهر النيل



الاستعداد للحملة



المشاركون في حملة النظافة



جالنب من مشاركة الفتيات



شباب وفتيات مسشاركون



عملية المشاركة



مشاركة اللجان المشاركة



مشاركة شرطة المسطحات