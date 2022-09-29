مسن بدعوى نشوز: زوجتى تحايلت بالغش والتدليس للحصول على 20 ألف جنيه نفقة

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج يبلغ من العمر 63 عاما دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها بالخروج عن طاعته وهجرها له رغم حالته الصحية، واشتكى فيها من عنفها، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وصلت لـ 20 ألف جنيه، وقيامها بالغش والتدليس والتزوير لدخله لتطالبه بنفقات مبالغ فيها بعد نشوب خلافات بينهما، ليؤكد: "زوجتي بعد عشرة 36 عاما هجرتني، وسبتني بأبشع الألفاظ، ولكني تحملت من أجل أولادي وأحفادي لأكتشف ملاحقتها لي بدعوي طلاق".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "استولت على أموالي، وأصبحت تعنفني ليل نهار، وتركتني مديون بسبب طلباتها المبالغ فيها، وبالرغم من ذلك تتهمني بالتخلف عن سداد المصروفات حتي تتعنت وتزج بي بالسجن، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وإصرارها علي الإساءة لي، ورفضها الوقوف بجواري بعد تدهور حالتي الصحية".

وذكر الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "رفضت زوجتي حل الخلافات وديا، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، واستغلت مرضي لتفتعل الشجارات ولاحقتني بالقضايا، وقررت معاقبتي بملاحقتي باتهامات كيدية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.