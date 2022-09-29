مستشفى بيطرى للإشراف على مهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم متولي وكيل مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن فريق بيطري علي أعلي مستوي يشارك في الإشراف علي مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ 26.

أوضح لـ اليوم السابع، أنه تمت فحص الجياد المشاركة والتأكد من حصولها علي الأمصال، كما أعدت خيمة كـ "مستشفي" لتقديم إسعافات اللازمة في أي حالة طارئة.

كان انطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26 ، بأرض الفروسية بلبيس، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح اربعة طلاب بكلية الطب البشري فرع فاقوس ، الذين بقول مصرعهم بحادث سير بالامس .

والمهرجان يشارك فية الفرسان علي 96 جواد من أجود الانواع مشارك ، في مسابقتين أدب و جمال و الخيول .

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً إنفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

وشارك بالحضور أعضاء مجلس النواب و قيادات الأمنية، والتنفيذيين ووكلاء المديريات.

