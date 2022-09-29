مركبة "سويوز" الروسية تهبط بنجاح فى كازاخستان

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هبطت مركبة "سويوز إم إس-21" الروسية اليوم /الخميس/ بنجاح في كازاخستان، حاملة على متنها 3 رواد فضاء، هم أوليج أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرجي كورساكوف.



وقالت وسائل إعلام روسية، "إن مركبة " سويوز إم إس -21" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية وبعد بضع ساعات بدأت في الخروج من المدار، وهبطت بنجاح في جنوب شرق مدينة "جيزكازجان" الكازاخستانية.



يُذكر أن الطاقم الفضائي الروسي على متن هذه المركبة كان قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس الماضي في الذكرى 115 لميلاد مصمم مركبات الفضاء السوفيتي سيرجي كاروليوف.