مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد العمل بأقسام مستشفى طيبة التخصصى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة العمل فى مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، والتى تخدم أكبر كتلة سكانية فى محافظة الأقصر، حيث قدمت المستشفى حتى الآن أكثر من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وشملت جولة مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، برفقة قيادات ومسئولى الفرع متابعة العمل داخل قسم الطوارئ للتأكيد على حسن استقبال المواطنين خلال توافدهم على المستشفى، بجانب متابعة العمل فى قسم الرعاية المركزة وقسم الأطفال والعيادات الخارجية، ورافقه خلال الجولة لجنة من التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن افتتاح تشغيل عيادة "أمراض الدم" بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك فى إطار سعى مستشفى طيبة التخصصى لزيادة الخدمات الطبية المقدمة، وإستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية بالمستشفى، حيث أنه بعيادة أمراض الدم يتم تشخيص وعلاج العديد من حالات أمراض الدم مثل:- (الأنيميا بمختلف أنواعها - مرضى النزف والتجلط - أمراض النخاع العظمى مثل خلل النخاع وفشل النخاع العظمى وسرطانات الدم (الحادة والمزمنة) – الليمفوما - الورم الميلومى - خلل خلايا البلازما).

وتعمل عيادة أمراض الدم تحت إشراف الدكتور جهاد فكرى استشارى أمراض الدم وزراعة النخاع، وذلك أيام (الاثنين – الأربعاء – الخميس) من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 مساءًا، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة أمراض الدم بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.

وكان قد قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى طيبة التخصصى هى أول مستشفى تابع للهيئة بمحافظة الأقصر، يحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يضمن جودة وأمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.



جولة الرعاية الصحية داخل مستشفى طيبة التخصصى



شرح تفاصيل خدمة المرضى بمستشفى طيبة التخصصى



متابعة العمل بأقسام مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا



مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد العمل بأقسام مستشفى طيبة







