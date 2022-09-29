مدبولى يستعرض تقريرا لوزيرة الثقافة حول الأنشطة المقدمة بمبادرة "حياة كريمة"

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّته الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول مشاركة الوزارة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات: القليوبية، والجيزة، وأسيوط، والشرقية، والأقصر، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 24 سبتمبر 2022.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية، ولذا فقد اهتمت الدولة ببناء مختلف شرائح المجتمع تعليميًا وصحيًا وثقافيًا، انطلاقًا من أن الثقافة هي أساس قوة مصر الناعمة، وثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين.

من جانبها، أشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة للتنمية الثقافية من أجل تحقيق غَايتها بالتعاون والتنسيق الكامل بين قطاعات وهيئات الوزارة، وبالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تنفيذ مبادرة حياة كريمة؛ لتعزيز البُعد الثقافي في قرى مصر، ودعم أصحاب المواهب من مُختلَف الفئات العمرية.

وفي تقريرها، أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أنه تم تنفيذ 600 نشاط ثقافي في المحافظات الأربع؛ مُوزعة على تلك المحافظات، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وحظيت محافظة الجيزة بـ 233 نشاطًا ثقافيًا خلال الفترة 24 يوليو وحتى 4 أغسطس الماضي، حيث استفاد منها أكثر من 10 آلاف مواطن، كما تم تنفيذ 225 نشاطًا بمحافظة القليوبية، استفاد منها أكثر من 15 ألف مواطن خلال الفترة من 13 إلى 25 أغسطس.

كما شهدت محافظة أسيوط تنفيذ 75 نشاطًا ثقافيًا، استفاد منها نحو 12 ألف مواطن خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، بالإضافة إلى 67 نشاطًا ثقافيًا في محافظة الشرقية استفاد منها نحو أكثر من 10 آلاف مواطن خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس الماضي.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الأنشطة الثقافية شملت، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ 5 عروض ليليّة بمحافظتي الشرقية والأقصر خلال شهر سبتمبر، وذلك من خلال مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح ومبادرة "أنت الحياة"، واستفاد منها حوالي 7 آلاف مواطن.

وأكدت "الكيلاني"، في السياق نفسه، أن أنشطة وفعّاليات الوزارة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصت على استهداف جميع الشرائح العمرية والاجتماعية؛ حيث تضمنت تلك الفعّاليات ورشًا فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتاب، بالإضافة إلى عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، وعروض مسرحية تناقش القضايا الاجتماعية في محاولة لمعالجتها، كما تضمنت أنشطة لاكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، ولقاءات توعوية بقضايا المرأة، ومكافحة الإدمان وعلاجه، وغيرها من الفعاليات.